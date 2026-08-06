Swisscom apre a Lisbona, è scontro anche con transfair. L’azienda: «La Svizzera resta centrale»

«Swisscom è di proprietà della Confederazione» - al 51% - «per questo motivo l'azienda ha una responsabilità particolare nei confronti del mercato del lavoro elvetico», afferma Marika Schaeren, responsabile settoriale presso Transfair, citata nella nota. «Con la sua strategia di nearshoring» - lo spostamento di servizi aziendali in un paese vicino - «l'impresa sta abbandonando i propri dipendenti in Svizzera», aggiunge la specialista.

Secondo il sindacato, la scelta di Lisbona è dettata unicamente da ragioni economiche, ovvero dalla possibilità di pagare salari più bassi rispetto alla piazza elvetica, e non da una reale carenza di manodopera specializzata, come spesso sostenuto dall'azienda. «Questa strategia punisce i dipendenti svizzeri, che vengono visti solo come un costo da ridurre», argomenta Schaeren, sottolineando il contrasto fra l'aumento del dividendo versato agli azionisti nel 2026, salito da 22 a 26 franchi, e quello della massa salariale: i lavoratori si sono visti riconoscere solo lo 0,9%.