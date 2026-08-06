Sette mesi dopo l'incendio, la polizia è in affanno: «Meno agenti, più reati»

«Quello che mi tocca ancora oggi, è lo stato del mio personale», ha detto Gisler ai microfoni dell'emissione radiofonica della RTS «La Matinale», rivolgendo un pensiero ai colleghi colpiti dal dramma, oltre che a vittime e famigliari. Infatti, ha spiegato, vi è tuttora chi, a livello psicologico, non è in grado di svolgere il proprio lavoro, soprattutto soccorritori.