Più pericolosi delle moto: è allarme per i monopattini elettrici

Anche le lesioni interne all’addome sono più frequenti: si verificano quasi il 50 percento in più rispetto ai motociclisti. Spesso sono causate dall’impatto diretto del manubrio rigido contro la bocca dello stomaco. «I bambini sono particolarmente a rischio, poiché le loro pareti addominali più sottili e gli organi proporzionalmente più grandi si trovano esattamente all’altezza della barra del manubrio», scrivono le autrici e gli autori.