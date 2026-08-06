Anziana investita e uccisa da un furgone
Incidente nella tarda mattinata di giovedì a Schleitheim
SCHLEITHEIM - Una donna di 91 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno a Schleitheim, lungo la Beggingerstrasse.
Intorno alle 11.30, un furgone guidato da un uomo di 59 anni ha investito la donna mentre stava attraversando la strada in un tratto in curva. Il conducente si è accorto della presenza della pedone troppo tardi e, nonostante un tentativo di frenata, non è riuscito a evitare l’impatto. La 91enne ha riportato ferite gravissime ed è morta sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione.
La dinamica precisa dell’incidente e le cause restano al vaglio degli inquirenti. Durante i rilievi, la Beggingerstrasse è stata temporaneamente chiusa al traffico.
La polizia di Sciaffusa invita eventuali testimoni a farsi avanti contattando il numero +41 52 624 24 24.
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