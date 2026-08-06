Anziana investita e uccisa da un furgone

Intorno alle 11.30, un furgone guidato da un uomo di 59 anni ha investito la donna mentre stava attraversando la strada in un tratto in curva. Il conducente si è accorto della presenza della pedone troppo tardi e, nonostante un tentativo di frenata, non è riuscito a evitare l’impatto. La 91enne ha riportato ferite gravissime ed è morta sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione.