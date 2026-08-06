ITALIA / SVIZZERA
Ricercato per pornografia minorile: arrestato un cittadino svizzero-turco
L'uomo è stato individuato in una struttura alberghiera di Rimini
Depositphotos (Maxtod)
Fonte Questura di Rimini
Ricercato per pornografia minorile: arrestato un cittadino svizzero-turco
L'uomo è stato individuato in una struttura alberghiera di Rimini
RIMINI - Martedì 4 agosto gli agenti della Squadra Mobile di Rimini, utilizzando portali investigativi, hanno individuato sul territorio provinciale una persona ricercata a livello internazionale. Si tratta di un 50enne, con doppio passaporto svizzero e turco, che si trovava alloggiato in un hotel della località balneare romagnola insieme alla moglie.
Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'uomo era destinatario di un provvedimento per i reati di produzione e diffusione di materiale pornografico minorile, per cui è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione.
Gli agenti si sono quindi attivati e hanno provveduto ad arrestare il 50enne e a condurlo in carcere.
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