Estate bollente, e i ventilatori vanno a ruba: «Scorte esaurite da settimane»

«Nuove scorte solo da metà ottobre»

La carenza è legata all’esaurimento delle scorte e ai tempi di produzione: tra fabbricazione e consegna servono circa quattro mesi. «Presumibilmente disporremo nuovamente di scorte da metà a fine ottobre», ha spiegato Stadler, precisando che una normalizzazione completa è attesa solo per la prossima estate.

Vendite record anche per condizionatori e purificatori d'aria

Il boom riguarda anche i rivenditori. Media Markt Schweiz ha registrato già a inizio luglio livelli record nelle vendite di condizionatori, ventilatori e purificatori d’aria. Nel giugno 2026 le vendite nel segmento clima per ambienti sono state circa l’85% superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche Galaxus segnala un aumento del 65% rispetto al 2025, che era già stato un anno record.