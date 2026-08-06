Estate bollente, e i ventilatori vanno a ruba: «Scorte esaurite da settimane»
La domanda di ventilatori ha toccato livelli record in Svizzera. E il produttore Stadler Form ha esaurito il suo stock già da tre settimane.
La domanda di ventilatori ha toccato livelli record in Svizzera. E il produttore Stadler Form ha esaurito il suo stock già da tre settimane.
SVIZZERA - Le ondate di caldo stanno spingendo la domanda di ventilatori a livelli record in Svizzera, lasciando scaffali e magazzini vuoti. Chi cerca un dispositivo online trova ormai poca scelta, con molti modelli esauriti. Tra le aziende colpite c’è anche il produttore svizzero Stadler Form, che solo quest’estate ha venduto circa 30'000 ventilatori.
«La domanda ha superato di gran lunga le aspettative»
«Nonostante avessimo pianificato quantità molto elevate e creato grandi scorte, la domanda ha superato di gran lunga le aspettative», ha dichiarato il fondatore e CEO Martin Stadler. Da circa tre settimane tutti i ventilatori dell’azienda risultano esauriti. Rispetto all’anno precedente, la domanda è cresciuta di oltre il 50%, raggiungendo il livello più alto mai registrato.
«Nuove scorte solo da metà ottobre»
La carenza è legata all’esaurimento delle scorte e ai tempi di produzione: tra fabbricazione e consegna servono circa quattro mesi. «Presumibilmente disporremo nuovamente di scorte da metà a fine ottobre», ha spiegato Stadler, precisando che una normalizzazione completa è attesa solo per la prossima estate.
Vendite record anche per condizionatori e purificatori d'aria
Il boom riguarda anche i rivenditori. Media Markt Schweiz ha registrato già a inizio luglio livelli record nelle vendite di condizionatori, ventilatori e purificatori d’aria. Nel giugno 2026 le vendite nel segmento clima per ambienti sono state circa l’85% superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche Galaxus segnala un aumento del 65% rispetto al 2025, che era già stato un anno record.
Un rifornimento rapido resta difficile: gli articoli stagionali vengono ordinati con largo anticipo e in quantità fisse, mentre i tempi di consegna dall’Asia possono arrivare a otto-dodici settimane. Sia produttori sia rivenditori intendono ora adeguare la pianificazione, guardando anche al 2027, per rispondere a una domanda sempre più influenzata dalle estati torride.