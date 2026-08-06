«Ho subito capito che eri unica»
Anna Veith, ex rivale e grande amica della ticinese, ha scritto una lettera emozionante dedicata a Lara, dopo che quest'ultima ha annunciato di aver messo fine alla propria carriera
Anna Veith, ex rivale e grande amica della ticinese, ha scritto una lettera emozionante dedicata a Lara, dopo che quest'ultima ha annunciato di aver messo fine alla propria carriera
SALISBURGO - La notizia dell'addio alle gare di Lara Gut-Behrami ha suscitato numerosi messaggi di affetto e riconoscenza dal mondo dello sci. Tra questi, nelle ultime ore, è arrivato anche quello di Anna Veith, grande amica della ticinese. Le due hanno condiviso tante sfide e altrettanti momenti felici lontano dalla neve, costruendo un legame autentico, come raccontano le parole della 37enne austriaca affidate ai social.
Pur essendo state rivali accese nella lotta per le vittorie, fuori dalle piste hanno dato vita a un legame solidissimo, definendosi "migliori amiche" fin dai primi anni 2010. «Cara Lara, sono profondamente grata di aver gareggiato al tuo fianco - ha scritto Veith, oro nel super G olimpico di PyeongChang nel 2014 - Fin dal primo giorno, la tua energia contagiosa, il tuo coraggio e la tua personalità unica hanno reso tutto più bello. Abbiamo condiviso ricordi indimenticabili, dentro e fuori dalle piste: dallo shopping ad Aspen - evidentemente il giorno prima di una gara - alle gite in cabrio verso la spiaggia. Con te c’era sempre un motivo per ridere e godersi la vita. Ciò che ha reso speciale la nostra amicizia non è stato solo quello che abbiamo vissuto lontano dallo sci, ma anche tutto ciò che abbiamo condiviso in montagna. I momenti migliori, le difficoltà, le vittorie, le emozioni: capivi tutto. Spesso non servivano nemmeno le parole. È un legame raro, per il quale ti sarò sempre grata».
Per molti, Lara è un esempio. «Hai ispirato tantissime persone, non solo come atleta, ma soprattutto come persona. Non solo i fan di tutto il mondo, ma anche tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di gareggiare al tuo fianco. Hai lasciato un segno nel nostro sport come pochi altri sapranno fare: autentica, coraggiosa e sempre fedele a te stessa. Mi mancherà fare il tifo per te e vederti fare ciò che ami. Più di ogni altra cosa, sono entusiasta per tutto ciò che ti aspetta: mentre inizi questo nuovo capitolo, ti auguro una vita piena di amore, felicità, avventure e della stessa gioia che hai regalato a tutti noi durante la tua carriera. Grazie per i ricordi, per l’amicizia e per l’ispirazione. Li porterò sempre con me. Non vedo l’ora di vivere altri momenti insieme, questa volta oltre il traguardo».