«Ho subito capito che eri unica»

Pur essendo state rivali accese nella lotta per le vittorie, fuori dalle piste hanno dato vita a un legame solidissimo, definendosi "migliori amiche" fin dai primi anni 2010. «Cara Lara, sono profondamente grata di aver gareggiato al tuo fianco - ha scritto Veith, oro nel super G olimpico di PyeongChang nel 2014 - Fin dal primo giorno, la tua energia contagiosa, il tuo coraggio e la tua personalità unica hanno reso tutto più bello. Abbiamo condiviso ricordi indimenticabili, dentro e fuori dalle piste: dallo shopping ad Aspen - evidentemente il giorno prima di una gara - alle gite in cabrio verso la spiaggia. Con te c’era sempre un motivo per ridere e godersi la vita. Ciò che ha reso speciale la nostra amicizia non è stato solo quello che abbiamo vissuto lontano dallo sci, ma anche tutto ciò che abbiamo condiviso in montagna. I momenti migliori, le difficoltà, le vittorie, le emozioni: capivi tutto. Spesso non servivano nemmeno le parole. È un legame raro, per il quale ti sarò sempre grata».