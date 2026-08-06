L'Uefa conferma: «Persa fiducia in Infantino, non lo appoggeremo»

NYON - Il boicottaggio dei tornei Fifa da parte dell’Uefa resta confermato. «In primo luogo, le proposte di svendita delle principali competizioni dovevano essere ritirate e, in secondo luogo, dovevano essere fornite garanzie che tali tentativi di snaturare il calcio non si sarebbero mai più ripetuti. Queste condizioni non sono state soddisfatte», si legge nella nota.