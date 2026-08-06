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L'Uefa conferma: «Persa fiducia in Infantino, non lo appoggeremo»
L'Uefa non cambia posizione in merito al numero 1 della Fifa
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Fonte UEFA
L'Uefa conferma: «Persa fiducia in Infantino, non lo appoggeremo»
L'Uefa non cambia posizione in merito al numero 1 della Fifa
NYON - Il boicottaggio dei tornei Fifa da parte dell’Uefa resta confermato. «In primo luogo, le proposte di svendita delle principali competizioni dovevano essere ritirate e, in secondo luogo, dovevano essere fornite garanzie che tali tentativi di snaturare il calcio non si sarebbero mai più ripetuti. Queste condizioni non sono state soddisfatte», si legge nella nota.
Inoltre, la Uefa ha chiarito in modo inequivocabile, nel comunicato di sabato, di aver perso la fiducia nella presidenza di Gianni Infantino. «Tale posizione rimane invariata. L’annuncio di ieri secondo cui alcune persone condividono le sue idee non cambia nulla», ha aggiunto l’organo di governo del calcio europeo.
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