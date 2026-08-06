HCL, via libera per l'acquisto online degli abbonamenti

Per qualsiasi informazione relativa all'acquisto di abbonamenti o biglietti, oppure per richiedere eventuali modifiche del proprio posto alla Cornèr Arena, il club invita i tifosi a rivolgersi al segretariato dell'HCL, contattabile telefonicamente allo 091 935 19 20 oppure direttamente presso gli uffici di Via G. Maraini 15A, a Pregassona.

Gli sportelli saranno aperti lunedì e mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mentre resteranno chiusi il martedì e il giovedì.