HCL, via libera per l'acquisto online degli abbonamenti
Da oggi anche coloro che non sono ancora abbonati possono assicurarsi un posto per il prossimo campionato di National League.
LUGANO - L'HCL apre ufficialmente la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2026/27. Conclusa la fase riservata ai rinnovi per i tifosi già abbonati nella scorsa annata, da oggi anche tutti gli altri sostenitori possono assicurarsi un posto alla Cornèr Arena per il prossimo campionato di National League.
I nuovi abbonamenti possono essere acquistati direttamente online attraverso il sito ufficiale del club. Chi sceglierà la procedura digitale riceverà il proprio titolo d'accesso in formato elettronico: l'abbonamento sarà infatti inviato via e-mail, tramite un apposito link, entro il 15 agosto.
Per qualsiasi informazione relativa all'acquisto di abbonamenti o biglietti, oppure per richiedere eventuali modifiche del proprio posto alla Cornèr Arena, il club invita i tifosi a rivolgersi al segretariato dell'HCL, contattabile telefonicamente allo 091 935 19 20 oppure direttamente presso gli uffici di Via G. Maraini 15A, a Pregassona.
Gli sportelli saranno aperti lunedì e mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mentre resteranno chiusi il martedì e il giovedì.