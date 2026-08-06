Vacanze italiane indigeste per Lukas Fähndrich

In Italia, un medico lo ha accolto con un sorriso, gli ha posto domande personali e si è persino scusato per la lunga attesa. «Mi sono sentito a mio agio fin dal primo momento», racconta Fähndrich. Un’altra dottoressa, invece, si è scusata per una «spiacevole situazione dovuta alla tecnologia» e ha mostrato grande comprensione per la sua agitazione, facendolo sentire preso sul serio.