Diventare ricchi, le dieci regole dello storico Joseph Moore

Secondo Moore, il punto chiave è fare ciò che altri non sono disposti a fare e assumersi rischi calcolati. «Non parlo di accendere un’ipoteca per comprare bitcoin: quello è gioco d’azzardo», precisa. «Parlo di rischi strategici, in cui si può influenzare il risultato, grazie alle proprie competenze o perché si tratta di investimenti collaudati».