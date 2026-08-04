Sospendere Schengen? «Possibile in via eccezionale e temporanea»

In merito all’ipotesi di una sospensione di Schengen da parte dell’Italia nei confronti della Spagna, Brunner ha parlato di una valutazione ancora in corso, sottolineando che ogni misura deve essere «proporzionata» e limitata nel tempo. «La situazione si è evoluta negli ultimi giorni», ha aggiunto, evidenziando che Madrid ha confermato il rientro in Marocco di alcune persone e che «non ci possono essere più movimenti secondari».