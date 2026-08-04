La terra trema in Toscana: gente in strada (ma la torre di Pisa è intatta)

La terra ha tremato anche nella notte, con una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, era stata registrata dall'INGV nella notte tra il 30 e il 31 luglio, alle 1:30, sempre nel territorio pisano, con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa. Il sisma era stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. La scossa era stata avvertita dalla popolazione, nessun danno registrato a persone o cose.