17 persone morte alla deriva tentando di raggiungere le Baleari

Stando alla Delegazione del governo dell'arcipelago mediterraneo, il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte, quando una motovedetta ha individuato una piccola imbarcazione a 12,6 miglia a sud-ovest di Maiorca con a bordo solo due persone vive. Entrambe di origini magrebine, sono state trasferite all'ospedale Son Espases di Palma di Maiorca con sintomi di grave disidratazione e malnutrizione.

Dopo la loro testimonianza, il Salvataggio Marittimo ha inviato un elicottero per perlustrare l'area del ritrovamento e ha diramato un avviso ai naviganti per cercare eventuali sopravvissuti o le vittime del naufragio.