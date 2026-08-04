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Trovato il corpo del marito della ministra Roccella

Luigi Cavallari era disperso nelle acque del lago di Vico dal 27 giugno
Trovato il corpo del marito della ministra Roccella
VIGILI DEL FUOCO
Fonte Media italiani
elaborata da Redazione
Trovato il corpo del marito della ministra Roccella
Luigi Cavallari era disperso nelle acque del lago di Vico dal 27 giugno

VITERBO - È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in Lazio, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso lo scorso 27 giugno.

Il cadavere dell’uomo, 84 anni, è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia, impegnati nelle ricerche proseguite per oltre un mese nello specchio d'acqua in provincia di Viterbo.

Cavallari e Roccella, il giorno della tragedia, stavano compiendo una gita in barca quando l'uomo ha deciso di tuffarsi in cerca di refrigerio. Da quel momento non era più riemerso. Era stata la stessa ministra a lanciare per prima l'allarme, facendo scattare una imponente macchina dei soccorsi.

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eugenia roccellalago di vicoluigi cavallari

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