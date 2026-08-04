Trovato il corpo del marito della ministra Roccella

Il cadavere dell’uomo, 84 anni, è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia, impegnati nelle ricerche proseguite per oltre un mese nello specchio d'acqua in provincia di Viterbo.

Cavallari e Roccella, il giorno della tragedia, stavano compiendo una gita in barca quando l'uomo ha deciso di tuffarsi in cerca di refrigerio. Da quel momento non era più riemerso. Era stata la stessa ministra a lanciare per prima l'allarme, facendo scattare una imponente macchina dei soccorsi.