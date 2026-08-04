«In città circa mille minori soli»

Ramirez ha segnalato che la gestione "è molto complessa" sul fronte dei minori, di cui 862 sono già stati presi in carico. Il ministero spagnolo della gioventù e dell'infanzia ha reso noto di aver rafforzato le procedure di identificazione individuale dei minori, indispensabile per definire il numero esatto e trasferirli nelle strutture di protezione.

Intanto, "la situazione del Centro di soggiorno temporaneo (Ceti) è totalmente caotica e fuori controllo", ha dichiarato il portavoce dell'esecutivo locale, ripreso dall'emittente televisiva pubblica Tve. Si stimano circa 500 migranti che si accalcano fuori la struttura, con tutti i suoi 512 posti occupati e da giorni ormai satura.