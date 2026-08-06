LOCARNO
«Basta complicità»
Presidio contro «le aziende del territorio che finanziano il genocidio in Palestina«. Nel mirino UBS
Ti-Press (Desir?e Destro)
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«Basta complicità»
Presidio contro «le aziende del territorio che finanziano il genocidio in Palestina«. Nel mirino UBS
«Basta complicità»
Presidio contro «le aziende del territorio che finanziano il genocidio in Palestina«. Nel mirino UBS
LOCARNO - Una trentina di persone ha preso parte questa sera a un presidio a Locarno.
L'iniziativa, organizzata per protestare «contro le aziende insediate sul territorio» che, secondo i promotori, «finanziano il genocidio in Palestina», ha preso di mira in particolare UBS, «principale sponsor del Locarno Film Festival».
La manifestazione è iniziata poco dopo le 19 e si è conclusa circa un'ora e un quarto più tardi.
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