Una giornata che non vuole finire mai
Si parte alle 9 del mattino e si finisce alle ore piccole con "Balla coi lupi"
LOCARNO - La giornata di venerdì 7 agosto del Locarno Film Festival propone una giornata densa e articolata, tra concorsi, retrospettive, incontri e proiezioni speciali distribuiti nelle principali sale del festival.
La mattina si apre alle 9 al GranRex con la Retrospettiva dedicata al cinema americano del dopoguerra: in programma il breve "10 Hollywood Commie Writers Arraigned" (1948), seguito da "Tender Comrade" (1943) di Edward Dmytryk. In parallelo, al BaseCamp @Castello Visconteo si svolge l’incontro “What will we create with computers that are alive?”, mentre al Forum @Spazio Cinema è previsto un dialogo con Sigurjón “Joni” Sighvatsson, premiato la sera precedente.
La mattinata entra nel vivo con "Qui vit encore" di Nicolas Wadimoff (Panorama Suisse), "Los vencedores" di Pablo Aparo (Semaine de la Critique), "Crocodile" di Pietra Brettkelly (Open Doors Screenings) e "Rehmat" di Gurvinder Singh (Concorso Internazionale). Spazio anche ai Cineasti del Presente con "Los días libres" di Lucila Mariani e alla Retrospettiva con "F.B.I. Chief Exposes U.S. Communists!".
Nel primo pomeriggio prosegue la Retrospettiva con "Thieves' Highway" (1949) di Jules Dassin, mentre lo Spazio Cinema ospita l’incontro “Trigger Warnings at Film Festivals”. Nuovo film del Concorso internazionale alle 14 al Palexpo (Fevi), "I Rarely Wake Up Dreaming" di Isabelle Stever, mentre alle 14.15 nella sezione Histoire(s) du Cinéma, "We Own the Night" di James Gray, uno dei premiati di Locarno79.
Alle 14.30 spazio ai cortometraggi dei Pardi di Domani, con titoli come "The Blessing", "Street of Resistance", "Las damas" e "Mutrion". Nella stessa fascia oraria vengono presentati anche "Übergang" di Peter Badel e Chris Wright e "Der Engelmacher" di Marina Klauser, entrambi Fuori Concorso.
Il pomeriggio prosegue tra proiezioni e incontri: dal Q&A di "I Rarely Wake Up Dreaming" a "Los nuevos" per Locarno Kids Screenings, fino al Concorso internazionale con "Princesa Burro" di Cristóbal León e Joaquín Cociña. In serata, omaggio a Isao Takahata con "Grave of the Fireflies" (1988).
Alle 17.30 tornano i Pardi di Domani con un nuovo blocco di corti, mentre in prima serata il Concorso Cineasti del Presente propone "Ego Reach We All" di Amartei Armar e il Concorso Internazionale offre nuovamente "Manhunt" di Wayne Wapeemukwa. Seguono eventi speciali come il Q&A di "Princesa Burro" e il BaseCamp Night 2.
La giornata si chiude con "Bloody Tennis" di Nikias Chryssos (Fuori Concorso) e, in Retrospettiva, "None but the Lonely Heart" di Clifford Odets. In Piazza Grande, dalle 21.30, cerimonia di premiazione di Virginie Efira (Leopard Club Award) e quindi doppia proiezione con "Ich ist ein Anderer" di Felix Randau e, a seguire, la versione restaurata di "Balla coi lupi" di Kevin Costner.
Tra gli appuntamenti notturni anche una selezione di Open Doors Screenings e il classico "Fronte del porto" di Elia Kazan, a conferma di una programmazione che intreccia cinema contemporaneo e memoria storica.