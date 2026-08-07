Una giornata che non vuole finire mai

Alle 14.30 spazio ai cortometraggi dei Pardi di Domani, con titoli come "The Blessing", "Street of Resistance", "Las damas" e "Mutrion". Nella stessa fascia oraria vengono presentati anche "Übergang" di Peter Badel e Chris Wright e "Der Engelmacher" di Marina Klauser, entrambi Fuori Concorso.