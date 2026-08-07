Arbedo-Castione invita a risparmiare acqua: «Usatela con la massima parsimonia»
Il Municipio: «L'acqua potabile è una risorsa preziosa e limitata».
ARBEDO-CASTIONE - Con un avviso alla popolazione, e considerati «il perdurare della siccità e la conseguente riduzione delle risorse idriche, il Municipio di Arbedo-Castione invita i cittadini a utilizzare l'acqua potabile «con la massima parsimonia», così da preservare le riserve idriche ed evitare, se possibile, l'introduzione di misure più restrittive.
L'Esecutivo raccomanda in particolare di limitare allo stretto necessario l'irrigazione di prati, giardini e aiuole, di sospendere il lavaggio di veicoli, piazzali, cortili e altre superfici esterne e di ridurre al minimo il riempimento o il rabbocco delle piscine private. Più in generale, viene chiesto di evitare qualsiasi consumo di acqua potabile non strettamente indispensabile.
Il Municipio ricorda che l'acqua potabile è «una risorsa preziosa e limitata», destinata prioritariamente al consumo umano, alla preparazione degli alimenti e all'igiene personale. Per questo motivo una riduzione diffusa dei consumi rappresenta, sottolinea l'autorità comunale, «la misura più efficace» per garantire gli usi essenziali e salvaguardare le riserve disponibili.
L'Esecutivo conclude ringraziando la popolazione per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati.