Arbedo-Castione invita a risparmiare acqua: «Usatela con la massima parsimonia»

Il Municipio ricorda che l'acqua potabile è «una risorsa preziosa e limitata», destinata prioritariamente al consumo umano, alla preparazione degli alimenti e all'igiene personale. Per questo motivo una riduzione diffusa dei consumi rappresenta, sottolinea l'autorità comunale, «la misura più efficace» per garantire gli usi essenziali e salvaguardare le riserve disponibili.

L'Esecutivo conclude ringraziando la popolazione per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati.