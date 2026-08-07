«Così non va: se raccontiamo di noi, c'è chi ci guarda storto»

Ci faccia un esempio concreto...

«A Lugano la nostra associazione ha organizzato una marcia per la pace, lo scorso 25 gennaio. Senza alcuno slogan contro i palestinesi. I ProPal in quell'occasione ci hanno urlato di tutto, in modo aggressivo. Non ci fosse stata la polizia ci sarebbe stato un contatto fisico. Tra l'altro tempo fa un membro della nostra comunità ha ricevuto minacce proprio in quanto ebreo».

E perché non avete denunciato pubblicamente il fatto?

«Per evitare un effetto di emulazione».