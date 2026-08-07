SOTTOCENERI
Ecco i primi temporali
MeteoSvizzera ha diramato una breve allerta (livello 3) valida questa mattina per il Luganese il Mendrisiotto
Ecco i primi temporali
REX
Fonte red
Ecco i primi temporali
MeteoSvizzera ha diramato una breve allerta (livello 3) valida questa mattina per il Luganese il Mendrisiotto
LUGANO / MENDRISIO - C'è aria di tregua, anche se breve, dal caldo opprimente degli ultimi giorni. MeteoSvizzera ha infatti diramato questa mattina un'allerta temporali (livello 3) valida per tutto il Sottoceneri, fino alle 10.10.
Il fine settimana, come noto, dovrebbe portare un lieve calo delle temperature massime. La canicola tuttavia proseguirà almeno per un'altra settimana, anche se a partire dalle 20 di questa sera, sarà declassata al livello 3.
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