Sale vuote e catene alle porte del MAT: «Grazie alla Città per la chiusura mentale e culturale»

Dopo quasi un ventennio di attività gli spazi «resteranno abbandonati a se stessi» fino a inizio settembre: «Oltre a poter concludere le nostre colonie estive qui avremmo potuto organizzare la festa di addio allo spazio che tanti allievi ci chiedevano. Non siamo purtroppo riusciti ad accontentarli. Ci spiace tanto. Ringraziamo tutti il Municipio di Lugano per questa chiusura mentale e culturale».

Uno sfogo, questo, che segue quello pubblicato agli inizi di agosto: «Solo una città e un cantone come Lugano e come il Ticino potevano radere al suolo uno spazio del genere. Quanti ballerini, attori, musicisti hanno ammirato e invidiato questo spazio. Uno spazio che nel corso degli anni si è ampliato, modificato, ristrutturato. Certo, non era moderno, ma non ci mancava nulla».