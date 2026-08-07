LUGANO
Via Cortivallo sbarrata per lavori
La posa della nuova pavimentazione prenderà il via il 17 agosto e si concluderà il 28
Ti-Press
Fonte red
Via Cortivallo sbarrata per lavori
La posa della nuova pavimentazione prenderà il via il 17 agosto e si concluderà il 28
LUGANO - Da lunedì 17 a venerdì 28 agosto, via Cortivallo, a Lugano, sarà sbarrata per consentire i lavori di posa della nuova pavimentazione stradale.
Durante tutta la durata dei lavori la strada sarà sbarrata al transito veicolare. L'accesso per i residenti sarà possibile, in doppio senso di marcia, da via Gemmo. Gli accessi privati, così come il transito pedonale, saranno sempre garantiti.
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