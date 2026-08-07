Le creme solari "fanno venire il cancro"? «Pura fantasia»

Per gli uomini, è il terzo tumore più frequente

E le cifre parlano chiaro. In Ticino il melanoma cutaneo è il terzo tumore più frequente negli uomini e il quarto nelle donne: ogni anno si registrano, in media, 220 nuovi casi. Il 75% delle diagnosi avviene oltre i 50 anni e il trend è in crescita per entrambi i sessi, con un aumento più marcato tra gli uomini.

La crema solare, in tutto ciò, è un validissimo alleato. Ma, precisano le specialiste, presa singolarmente non basta: importanti sono anche misure di protezione come evitare l’esposizione al sole durante le ore centrali della giornata, ripararsi all’ombra e usare capelli, occhiali da sole e vestiti.