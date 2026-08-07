Controlli a tappeto sui distributori di benzina: applicavano prezzi truccati

In sei casi sono state riscontrate irregolarità. Le verifiche si sono concentrate sulla corretta erogazione dei carburanti, sulla qualità dei prodotti e sul rispetto delle norme relative alla pubblicità e alla trasparenza dei prezzi. Tra le principali violazioni accertate figurano l’omessa comunicazione dei prezzi al Ministero competente, la discordanza tra i prezzi esposti e quelli applicati al consumatore, la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e irregolarità nella tenuta del registro di carico e scarico.