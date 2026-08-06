Trump firma un ordine esecutivo contro il 'turismo delle nascite'
Il presidente annuncia allo Studio Ovale nuove restrizioni sulla cittadinanza per i nati negli Stati Uniti
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati nel Paese nell’ambito del cosiddetto «turismo delle nascite».
L’annuncio è stato fatto dallo stesso Trump durante un incontro con i media nello Studio Ovale, dove ha illustrato la misura come parte della sua politica sull’immigrazione.
Il provvedimento riguarda in particolare i casi in cui persone straniere si recano negli Stati Uniti con l’obiettivo di far nascere i propri figli sul territorio americano, così da ottenere automaticamente la cittadinanza per i neonati.
Non sono stati forniti ulteriori dettagli immediati sull’applicazione concreta dell’ordine esecutivo né sui tempi di entrata in vigore della misura.