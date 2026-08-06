EasyJet passa al fondo americano Apollo per 6,23 miliardi di franchi

Si cerca ancora un partner europeo

In effetti, il fondo già gestisce oltre mille miliardi di dollari di patrimonio a livello globale e investe in Aeromexico, Sun Country Airlines e Atlas Air, oltre ad aver fornito finanziamenti ad Air France-KLM e Virgin Atlantic. Mentre Alex van Hoek, partner e responsabile del private equity europeo di Apollo, si è detto «orgoglioso di essere stato scelto per sostenere il gruppo EasyJet in questa nuova fase di crescita».