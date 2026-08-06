Da Hiroshima, 81 anni dopo la bomba, un appello mondiale al disarmo

Nel suo discorso, il sindaco Kazumi Matsui ha letto la Dichiarazione di pace, chiedendo ai leader mondiali l'abolizione delle armi nucleari: "La società civile ne chiede l'immediata eliminazione. Per quanto tempo ancora intendete deluderci?". Il primo cittadino ha anche ricordato che qualsiasi uso di armi nucleari oggi provocherebbe un danno catastrofico all'umanità, e ha inserito nel cenotafio del parco l'elenco aggiornato delle vittime, che conta ora 353'639 nomi, inclusi 4393 decessi accertati nell'ultimo anno. La prima ministra giapponese, Sanae Takaichi, alla prima partecipazione dal suo insediamento, ha ribadito l'adesione ai tre principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro.

Il monito arriva dopo il fallimento, a maggio, della Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, per la terza volta senza un documento condiviso, sullo sfondo delle tensioni in Ucraina e Medio Oriente, causate dall'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Da Vienna, nel frattempo, esponenti politici austriaci hanno rilanciato l'appello al disarmo. Il leader della Spö Andreas Babler ha invocato «responsabilità per la pace» di fronte a nuovi riarmi. L'Austria, che nel 2022 ospitò a Vienna il primo incontro degli Stati parte del Trattato di proibizione delle armi nucleari, ricorda che l'intesa, in vigore dal 2021, è firmata da 100 Paesi e ratificata da 75.