Breve eruzione sull’Etna, sale il livello d'allerta

L’Etna è il vulcano più alto e attivo d’Europa. Situato sulla costa orientale della Sicilia, nei pressi di Catania, raggiunge un’altezza di circa 3300 metri ed è noto per le frequenti piccole eruzioni, le fontane di lava e le nubi di cenere.

Sempre giovedì mattina, anche sul vulcano Stromboli è iniziato un piccolo trabocco lavico nell’area settentrionale del cratere. Il flusso ha raggiunto la parte superiore della Sciara del Fuoco, il ripido versante lungo il quale la lava scende verso il mare. Secondo l’INGV, né le misurazioni sismiche né il monitoraggio delle deformazioni del suolo hanno finora evidenziato cambiamenti significativi.