MEDIO ORIENTE
Iran e Oman, accordo sulle rotte nello Stretto di Hormuz
Teheran annuncia l’intesa sulle caratteristiche del percorso marittimo. In arrivo una dichiarazione congiunta.
AFP
Fonte Ats Ans
Iran e Oman, accordo sulle rotte nello Stretto di Hormuz
Teheran annuncia l’intesa sulle caratteristiche del percorso marittimo. In arrivo una dichiarazione congiunta.
TEHERAN - Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Teheran, citato dall’emittente panaraba Al Arabiya.
Secondo quanto comunicato, le parti hanno concordato le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello Stretto, snodo strategico per il traffico energetico globale.
Il portavoce del ministero ha aggiunto che una dichiarazione congiunta tra Iran e Oman è nelle sue fasi finali, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti o sui tempi di pubblicazione.
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