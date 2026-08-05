Trovato un drone con esplosivo vicino a un aereo ucraino

«Collisione aereo Dhl e oggetto volante»

Si apprende intanto che un aereo Dhl ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale.

Lo riporta Bild, dopo che un drone con esplosivo è stato ritrovato nello stesso scalo vicino a un aereo ucraino. Non è chiaro se le vicende siano legate. Il governo federale, in conferenza stampa, ha anticipato che «le indagini sono in corso». Un'ipotesi è che si sia trattato di un drone: la difesa anti droni dello scalo ne aveva infatti individuati due