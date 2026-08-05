In vigore la direttiva sui bagni separati per donne e trans

La direttiva è stata fissata dall'Equality and Human Rights Commission (Ehrc), su richiesta del governo e in esecuzione di quella sentenza definitiva. Vale per l'Inghilterra, il Galles e la Scozia, a dispetto delle persistenti contestazioni sull'estensione dei suoi contenuti da parte di alcuni deputati e associazioni.

Vari attivisti impegnati per i diritti delle persone transgender la giudicano «inattuabile"»in concreto; mentre gruppi di sostegno alla differenza di genere la salutano come «un contributo alla chiarezza» atteso da tempo.