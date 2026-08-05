Raid russi sulla regione di Kiev: «17 morti e 44 feriti»

«Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari - scrive ancora Zelensky -. Si è trattato di un attacco di grande portata: 24 missili balistici, 4 missili Zircon/Oniks e altri 115 droni, molti dei quali a reazione. Gli obiettivi principali erano magazzini appartenenti ad aziende civili. Sono stati colpiti anche infrastrutture e una stazione ferroviaria. Queste strutture non avevano nulla a che fare con la guerra: un birrificio, depositi di materiali edili e strutture logistiche civili».