Raid russi sulla regione di Kiev: «17 morti e 44 feriti»
Si è trattato di un attacco di grande portata: 24 missili balistici, 4 missili Zircon/Oniks e altri 115 droni, molti dei quali a reazione. Zelensky richiede (ancora una volta) sistemi di intercettazione missilistica
Si è trattato di un attacco di grande portata: 24 missili balistici, 4 missili Zircon/Oniks e altri 115 droni, molti dei quali a reazione. Zelensky richiede (ancora una volta) sistemi di intercettazione missilistica
KIEV - «Al momento si contano 44 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Altre 17 persone, purtroppo, hanno perso la vita. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi». Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. «È fondamentale - aggiunge - che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi, o la riluttanza a fornirli, portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili».
«Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari - scrive ancora Zelensky -. Si è trattato di un attacco di grande portata: 24 missili balistici, 4 missili Zircon/Oniks e altri 115 droni, molti dei quali a reazione. Gli obiettivi principali erano magazzini appartenenti ad aziende civili. Sono stati colpiti anche infrastrutture e una stazione ferroviaria. Queste strutture non avevano nulla a che fare con la guerra: un birrificio, depositi di materiali edili e strutture logistiche civili».
«I partner che non sono ancora pronti a svolgere un ruolo più attivo nella fornitura di intercettori - afferma ancora il presidente dell'Ucraina - possono contribuire imponendo nuove sanzioni. Una parte significativa della produzione russa di missili balistici non è ancora soggetta a sanzioni. Persino adesso. Sono necessari nuovi passi - da parte del G7, dell'Unione Europea e di tutti coloro che sostengono la protezione della vita. Grazie a chi è disposto a dare il proprio contributo in questo senso».
La segnalazione dell'aeronautica militare
L'aeronautica militare aveva precedentemente segnalato l'avvicinamento di diversi missili balistici. Secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina, sono stati riscontrati danni in «più di sette località» nei distretti di Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky e Sviatoshynsky.
«Sono scoppiati incendi nei magazzini, interessando una vasta area», si legge nel rapporto, che aggiunge che anche «infrastrutture residenziali» sono state danneggiate. «Nel distretto di Golosiivsky, due persone ferite sono state estratte dalle macerie di un magazzino distrutto», ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram.
L'amministrazione militare della città ha poi riferito che a Kiev una donna è rimasta uccisa e altre 12 persone ferite. I servizi di emergenza ucraini hanno confermato che l'esercito russo ha utilizzato droni e missili balistici.
Nella regione di Kiev, in particolare nel distretto di Bucha, un'altra persona è morta a causa dei bombardamenti, ha riferito l'amministrazione militare regionale. Almeno 21 persone sono rimaste ferite. Stando ai servizi di emergenza nazionali, le esplosioni hanno provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche.
Da diversi mesi, Ucraina e Russia stanno intensificando i rispettivi attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime.
L'esercito ucraino ha moltiplicato le operazioni contro obiettivi in Russia e nei territori occupati, in particolare impianti petroliferi e logistici, mentre Mosca prosegue i bombardamenti sulle città ucraine.