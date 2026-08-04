Ceuta, salgono a 77 i migranti morti nelle traversate a nuoto

Gli ultimi due esami autoptici saranno effettuati domani. I medici legali stanno lavorando in collaborazione con la Criminalistica della Guardia Civil per identificare le vittime attraverso campioni biologici e impronte digitali.

In precedenza, la Delegazione del governo di Ceuta aveva indicato un bilancio provvisorio di 75 morti, aggiornato dopo il ritrovamento di altri tre corpi. Le autorità locali avevano invece parlato di 88 cadaveri recuperati.