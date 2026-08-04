«Via da Gaza solo con il completo disarmo di Hamas»

Netanyahu ha inoltre riferito di aver dato istruzioni alle Forze di difesa israeliane di fare «tutto il necessario» per proteggere i soldati, il territorio e i cittadini dello Stato ebraico.

Il primo ministro ha poi fatto riferimento a un'iniziativa statunitense, spiegando che il presidente Donald Trump e il suo team ritengono possibile disarmare Hamas e smilitarizzare Gaza. «Ci hanno inviato una bozza, non l'abbiamo approvata e abbiamo inviato le nostre osservazioni», ha concluso.