«Via da Gaza solo con il completo disarmo di Hamas»
Il premier israeliano ribadisce la linea sulla sicurezza e parla di una bozza Usa ancora non approvata
ROMA - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ribadisce la linea dura sulla sicurezza e sulla presenza nella Striscia di Gaza. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha affermato che Israele non si ritirerà dalle attuali posizioni finché Hamas non sarà completamente disarmato.
«Rimaniamo fermi sulle nostre posizioni in materia di sicurezza. Non ci ritireremo dalle nostre attuali linee finché Hamas non sarà completamente disarmato», ha dichiarato il premier, sottolineando la centralità della questione per il governo israeliano.
Netanyahu ha inoltre riferito di aver dato istruzioni alle Forze di difesa israeliane di fare «tutto il necessario» per proteggere i soldati, il territorio e i cittadini dello Stato ebraico.
Il primo ministro ha poi fatto riferimento a un'iniziativa statunitense, spiegando che il presidente Donald Trump e il suo team ritengono possibile disarmare Hamas e smilitarizzare Gaza. «Ci hanno inviato una bozza, non l'abbiamo approvata e abbiamo inviato le nostre osservazioni», ha concluso.