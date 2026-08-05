L'accordo su Hormuz? «Atteso per oggi»

Casa Bianca, Oman e mediatori regionali pensavano di aver raggiunto l'intesa con l'Iran tre settimane fa, salvo poi vedere il Paese riprendere gli attacchi alle navi. Ciò ha portato a due settimane di scontri e a una situazione che ha sfiorato una guerra su vasta scala, ha osservato Axios, secondo cui oltre ai colloqui tra Oman e Iran, anche funzionari di Qatar, Pakistan e Arabia Saudita sono stati coinvolti nella mediazione.