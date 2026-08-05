«Uomo armato arrestato al campo da golf di Trump in California»

La vicenda è stata svelata nell'imminenza dell'arrivo del tycoon a Los Angeles in vista dell'evento del Republican National Committee (Rnc) che si terrà al Trump National Golf Club di Rancho Palos Verdes, con inizio alle 18:30 del fuso di Los Angeles, piena notte in Svizzera: è l'occasione per illustrare i risultati della sua amministrazione in campo economico, le politiche di controllo delle frontiere e le iniziative per la sicurezza pubblica, oltre che per lanciare qualche frecciata al governatore Gavin Newsom, suo nemico giurato.

L'uomo arrestato è stato trovato in possesso di un fucile modificato in modo illegale, di due dispositivi di trasmissione radio, di una pistola calibro 45 modello 1911, un giubbotto antiproiettile, caricatori ad alta capacità, ingenti quantità di munizioni per pistola e fucile, e di diversi taccuini con dichiarazioni preoccupanti.