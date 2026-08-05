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«Uomo armato arrestato al campo da golf di Trump in California»

Aveva con sé un fucile, un giubbotto antiproiettile, caricatori ad alta capacità e ingenti quantità di munizioni
«Uomo armato arrestato al campo da golf di Trump in California»
AFP
Fonte ats
di Redazione
«Uomo armato arrestato al campo da golf di Trump in California»
Aveva con sé un fucile, un giubbotto antiproiettile, caricatori ad alta capacità e ingenti quantità di munizioni

LOS ANGELES - Un uomo armato, sospettato di monitorare le «attività di pianificazione della sicurezza», è stato arrestato domenica all'esterno del Trump National Golf Course di Los Angeles, appena due giorni prima della visita del presidente americano, e trovato in possesso di un arsenale e di un giubbotto antiproiettile. Lo riferisce il New York Post.

Jeanine John Taele, 38 anni, originario di Downey (California), è stato preso in custodia fuori dalla struttura di Rancho Palos Verdes da agenti dell'Fbi in borghese, dopo che questi avevano notato il suo comportamento sospetto.

La vicenda è stata svelata nell'imminenza dell'arrivo del tycoon a Los Angeles in vista dell'evento del Republican National Committee (Rnc) che si terrà al Trump National Golf Club di Rancho Palos Verdes, con inizio alle 18:30 del fuso di Los Angeles, piena notte in Svizzera: è l'occasione per illustrare i risultati della sua amministrazione in campo economico, le politiche di controllo delle frontiere e le iniziative per la sicurezza pubblica, oltre che per lanciare qualche frecciata al governatore Gavin Newsom, suo nemico giurato.

L'uomo arrestato è stato trovato in possesso di un fucile modificato in modo illegale, di due dispositivi di trasmissione radio, di una pistola calibro 45 modello 1911, un giubbotto antiproiettile, caricatori ad alta capacità, ingenti quantità di munizioni per pistola e fucile, e di diversi taccuini con dichiarazioni preoccupanti.

Gli agenti dello sceriffo della stazione di Lomita sono intervenuti presso il campo da golf intorno alle 15:28 del 2 agosto, dopo che gli agenti federali in borghese avevano individuato un individuo sospetto che si aggirava nella struttura scattando foto e girando video, monitorando al contempo le attività di pianificazione della sicurezza. Gli agenti hanno preso contatto con Taele, scoprendo che era indagato per rapina dal Dipartimento di Polizia di El Segundo.

Durante una perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni un caricatore da 16 colpi contenente munizioni a punta cava. Una successiva perquisizione del suo veicolo, parcheggiato nell'area di sosta del campo da golf, ha portato al ritrovamento di una pistola carica con un colpo in canna e di un ulteriore caricatore con munizioni a punta cava. L'uomo è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco occultata e munizioni proibite.

Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles ha confermato che l'arresto è avvenuto domenica e che, lunedì, i detective del Major Crimes Bureau, assegnati alla Joint Terrorism Task Force dell'Fbi, hanno eseguito un mandato di perquisizione presso l'abitazione di Taele a Downey. Il caso è stato sottoposto all'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles.

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