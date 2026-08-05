Influencer ucciso durante una diretta
Cesar Gastelum, noto su TikTok, è stato colpito alla testa da un uomo in moto. Indagini in corso nel contesto della violenza nello stato di Sinaloa
CITTÀ DEL MESSICO - Cesar Gastelum, influencer messicano noto per i suoi video comici su TikTok, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre stava trasmettendo in diretta per strada a Culiacán, nello stato di Sinaloa.
Secondo le autorità locali, il giovane, seguito da quasi 600.000 persone sulla piattaforma, si trovava con alcuni amici all'esterno di un fast food quando due individui a bordo di una motocicletta, con il volto coperto dal casco, si sono avvicinati improvvisamente.
Il conducente del mezzo ha aperto il fuoco colpendo Gastelum alla testa, per poi fuggire rapidamente. La diretta streaming si è interrotta subito dopo gli spari e il video è stato successivamente rimosso dal social.
L'omicidio si inserisce nel contesto della persistente violenza che interessa Culiacán, città al centro di un conflitto tra fazioni rivali della criminalità organizzata per il controllo del territorio.
Le modalità del delitto richiamano un caso analogo avvenuto nel maggio 2025, quando l'influencer di bellezza Valeria Marquez fu uccisa a colpi d'arma da fuoco durante una diretta TikTok nel salone in cui lavorava a Zapopan, nello stato di Jalisco.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!