Influencer ucciso durante una diretta

Il conducente del mezzo ha aperto il fuoco colpendo Gastelum alla testa, per poi fuggire rapidamente. La diretta streaming si è interrotta subito dopo gli spari e il video è stato successivamente rimosso dal social.

L'omicidio si inserisce nel contesto della persistente violenza che interessa Culiacán, città al centro di un conflitto tra fazioni rivali della criminalità organizzata per il controllo del territorio.