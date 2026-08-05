Ceuta avvia l'esame di richieste d'asilo per 2.500 migranti

«Le procedure amministrative non sono collettive, sono individuali e devono tutelare al massimo i diritti», ha detto il delegato in dichiarazioni a Cadena Ser e Tve, dopo aver visitato il quartiere di Principe Alfonso, dove centinaia di migranti vagano ancora senza meta.

Perez Triano ha chiarito che la polizia identificherà ogni persona per stabilire l'eventuale diritto all'asilo o alla protezione internazionale, mentre per i cittadini marocchini le cui domande di asilo vengono respinte «saranno avviate le procedure di espulsione».