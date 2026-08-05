«La peggiore epidemia di Ebola mai registrata»

Sono stati compiuti progressi innegabili nelle attività di screening e di tracciamento dei contatti, ma questi sforzi rimangono del tutto insufficienti per contenere l'epidemia. Nel centro di trattamento Ebola di Msf a Bunia, il 90% dei pazienti ricoverati non era stato identificato attraverso il tracciamento dei contatti, mentre nell'intera provincia dell'Ituri è stato tracciato solo il 59% dei contatti. È urgente rafforzare il coinvolgimento delle comunità.