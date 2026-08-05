«La peggiore epidemia di Ebola mai registrata»
«Si sta diffondendo a un ritmo senza precedenti», è l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere
KINSHASA - «Situazione mai così critica. È la più grande epidemia mai registrata». È quanto afferma Medici Senza Frontiere in relazione alla diffusione di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Nel centro Ebola di Msf a Bunia, si legge in un comunicato, il 90% dei pazienti ricoverati non era stato identificato attraverso il tracciamento dei contatti.
«A 2 mesi e mezzo dalla dichiarazione dell'epidemia di Ebola, la situazione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) è più critica che mai - afferma Philippa Boulle, vicedirettrice medica Msf in occasione della visita in Rdc del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'epidemia si sta diffondendo a un ritmo allarmante e senza precedenti, nonostante gli instancabili sforzi delle équipe mediche in prima linea».
Secondo l'Oms, al 1° agosto sono stati segnalati 3.605 casi confermati, rendendo questa la più grande epidemia di Ebola mai registrata nella Rdc, superando quella del 2018. A sole 11 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia sono morte quasi 1.500 persone.
Si tratta di un bilancio delle vittime nettamente superiore rispetto a quello registrato nello stesso arco di tempo nelle precedenti epidemie: durante la devastante epidemia di Ebola del 2014 in Africa occidentale, infatti, i decessi furono 279 nello stesso arco di tempo. Ancora più preoccupante è il fatto che l'epidemia non mostra alcun segno di rallentamento.
Sono stati compiuti progressi innegabili nelle attività di screening e di tracciamento dei contatti, ma questi sforzi rimangono del tutto insufficienti per contenere l'epidemia. Nel centro di trattamento Ebola di Msf a Bunia, il 90% dei pazienti ricoverati non era stato identificato attraverso il tracciamento dei contatti, mentre nell'intera provincia dell'Ituri è stato tracciato solo il 59% dei contatti. È urgente rafforzare il coinvolgimento delle comunità.
L'accesso rimane una questione cruciale, in particolare nelle aree remote, dove l'inizio della stagione delle piogge renderà difficili gli spostamenti e rischierà di compromettere le operazioni. È essenziale garantire forniture mediche, così come incentivi e supporto agli operatori sanitari in prima linea.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!