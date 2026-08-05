Putin nomina i nuovi comandanti
Le nomine mirano a superare le difficoltà nei rifornimenti e a consolidare il controllo russo sul Donbass.
Le nomine mirano a superare le difficoltà nei rifornimenti e a consolidare il controllo russo sul Donbass.
MOSCA - La Russia punta a rendere più efficace la sua guerra d'aggressione contro l'Ucraina attraverso l'accorpamento delle truppe logistiche e di altre unità di supporto.
Il capo del Cremlino Wladimir Putin ha annunciato la nuova struttura durante un incontro con la leadership militare, nominando Waleri Solodschuk alla guida dei servizi nelle retrovie. In futuro, tutte queste componenti dovranno essere «in una sola mano», ha dichiarato Putin secondo il Cremlino, definendo questo riassetto una vera e propria «missione di combattimento» nelle condizioni attuali.
Il presidente ha inoltre affermato che la Russia sta ristrutturando le forze armate sulla base delle esperienze maturate in guerra e delle esigenze al fronte, parlando di un «perfezionamento delle strutture del Ministero della Difesa». Di recente ha anche aumentato l'organico previsto di 25.000 unità, portandolo a 2.426.000, di cui 1.535.000 soldati.
Le truppe di Mosca sono messe in difficoltà dagli attacchi di droni ucraini contro raffinerie di petrolio e centri logistici nelle retrovie russe, che complicano notevolmente i rifornimenti al fronte. La situazione è particolarmente critica nella penisola di Crimea sul Mar Nero, annessa dalla Russia nel 2014.
Il loro compito: portare il Donbass sotto il controllo di MoscaSolodschuk, chiamato a risolvere i problemi nelle retrovie, ha finora guidato il gruppo d'armata «Zentrum», che secondo Putin svolge un ruolo di primo piano nell'invasione della regione di Donezk. Il nuovo comandante sarà Andrej Iwanajew, con l'obiettivo di portare la regione completamente sotto il controllo russo.
Il raggruppamento «Wostok» (Est), anch'esso impiegato nel Donbass, è guidato da Pjotr Bolgarjew. Putin ha sottolineato che le truppe «Wostok» avanzano con energia e «a un ritmo tale da suscitare la massima considerazione». Durante la riunione, il comando delle relativamente nuove forze russe dei droni è stato affidato a Denis Ljamin.
Putin conduce ormai la guerra contro l'Ucraina da cinque anni, senza aver raggiunto i suoi obiettivi.