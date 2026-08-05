Putin nomina i nuovi comandanti

Il presidente ha inoltre affermato che la Russia sta ristrutturando le forze armate sulla base delle esperienze maturate in guerra e delle esigenze al fronte, parlando di un «perfezionamento delle strutture del Ministero della Difesa». Di recente ha anche aumentato l'organico previsto di 25.000 unità, portandolo a 2.426.000, di cui 1.535.000 soldati.

Le truppe di Mosca sono messe in difficoltà dagli attacchi di droni ucraini contro raffinerie di petrolio e centri logistici nelle retrovie russe, che complicano notevolmente i rifornimenti al fronte. La situazione è particolarmente critica nella penisola di Crimea sul Mar Nero, annessa dalla Russia nel 2014.