Traffico di migranti verso Ceuta: incriminate 25 persone

52 a processo dopo gli assalti a Melilla

Intanto, ameno 52 persone sono state portate davanti ai tribunali marocchini in seguito ai violenti scontri e ai tentativi di attraversare in massa la frontiera tra Beni Ansar e Melilla, una seconda exclave spagnola in Marocco, avvenuti tra fine luglio e inizio agosto, segnala la sezione di Nador (città del Marocco nordorientale) dell'Associazione marocchina per i diritti umani (Amdh).

Secondo l'organizzazione non governativa, undici giovani sono stati deferiti alla Corte d'appello con accuse per reati gravi, mentre altre 41 persone sono comparse davanti al tribunale di primo grado. Amdh denuncia inoltre il rischio che lo sciopero degli avvocati in Marocco possa compromettere l'assistenza legale ai fermati.