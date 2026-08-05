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4 persone accoltellate nel centro di Londra, arrestata una donna

L'aggressione è avvenuta a Covent Garden e le vittime, tutte uomini, sono state ricoverate d'urgenza.
4 persone accoltellate nel centro di Londra, arrestata una donna
Screenshot/Google Maps
Fonte Ats Ans
di Redazione
4 persone accoltellate nel centro di Londra, arrestata una donna
L'aggressione è avvenuta a Covent Garden e le vittime, tutte uomini, sono state ricoverate d'urgenza.

LONDRA - Una donna di 47 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato quattro uomini a Covent Garden, nel centro di Londra. Lo ha reso noto la Polizia di Londra.

I quattro uomini, di 34, 39, 42 e 52 anni, sono stati soccorsi e poi trasportati in ospedale. L'accoltellamento è avvenuto sulla Endell Street intorno alle 12.30 (ora locale).

In una nota, il Servizio di soccorso londinese ha dichiarato: «Abbiamo prestato le prime cure a quattro pazienti sul posto e li abbiamo trasportati con la massima urgenza, via terra, in un centro traumatologico specializzato».

La donna è stata arrestata con l'accusa di possesso di un'arma offensiva e aggressione.

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