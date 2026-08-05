Cina-Usa, Pechino adotta nuove contromisure

Il Ministero del Commercio di Pechino ha quindi vietato a organizzazioni e persone fisiche in Cina di collaborare con sei aziende e organizzazioni statunitensi. Tra queste figurano realtà che monitorano le catene di approvvigionamento per verificare eventuali legami con lo Xinjiang, oltre a organizzazioni per i diritti umani. Secondo Pechino, tali soggetti avrebbero sostenuto le sanzioni americane.