Volano le spese per l'IA: SpaceX crolla in borsa

I dati diffusi ieri sera, alla chiusura di Wall Street, sono stati i primi della compagnia dalla quotazione in borsa del 12 giugno. I ricavi delle attività spaziali sono aumentati del 29% su base annua, a 962 milioni, inclusi i servizi di lancio dei razzi Falcon e Starship. Il fatturato della connettività è salito del 66%, a 4,3 miliardi, trainati dall'acquisizione di oltre 1,7 milioni di nuovi abbonati consumer Starlink a livello globale, un record per il trimestre. Negli ultimi ultimi tre mesi, inoltre, SpaceX ha avviato partenariati per il servizio Starlink Mobile con le aziende SoftBank e NTT Docomo in Giappone e con Spark in Nuova Zelanda.