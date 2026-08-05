A Lipsia«attacco ibrido con droni»
Il ministro dell’interno Dobrindt: «Scenario di minaccia nuovo e più grave per la sicurezza»
BERLINO - «Siamo di fronte a un fatto molto serio rilevante per la sicurezza» e a «uno scenario di attacco ibrido». Lo ha dichiarato il ministro dell’interno tedesco Alexander Dobrindt, commentando alla stampa il caso dei droni segnalati a Lipsia.
Secondo il ministro, l’episodio rappresenta un salto di qualità rispetto a quanto osservato in passato. «Abbiamo già fatto esperienza di avvistamenti di droni, ma che un drone armato di esplosivo arrivi in uno scalo è un nuovo scenario di minaccia, un nuovo livello di minaccia», ha affermato.
Le autorità tedesche stanno valutando la portata dell’accaduto e le possibili implicazioni per la sicurezza interna, alla luce di un contesto che potrebbe rientrare nelle dinamiche di minacce ibride.
Il caso di Lipsia riaccende l’attenzione sui rischi legati all’uso di droni in ambito civile e infrastrutturale, in particolare negli scali, considerati obiettivi sensibili.