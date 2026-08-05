Allarme bomba nel Milanese, evacuati sei centri commerciali
Minaccia via mail: il mittente chiedeva di parlare con il presidente Mattarella.
MILANO - Un allarme bomba è scattato nel tardo pomeriggio di oggi nel Milanese, coinvolgendo sei centri commerciali. Si tratta dell’outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi, del Fiordaliso di Rozzano, delle Cupole di San Giuliano Milanese, del Bonola in via Quarenghi a Milano, del Carosello di Carugate e dell’Acquario di Vignate.
L’allerta è partita attorno alle 17, in seguito al ricevimento di una mail in cui il mittente chiedeva di parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per motivi precauzionali tutte le strutture sono state evacuate.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le polizie locali dei diversi Comuni, oltre agli artificieri. Le verifiche effettuate non hanno portato al ritrovamento di alcun ordigno esplosivo.
Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, che con un post sui social ha confermato poco dopo le 17 l’arrivo degli artificieri nella zona.