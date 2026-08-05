Allarme bomba nel Milanese, evacuati sei centri commerciali

MILANO - Un allarme bomba è scattato nel tardo pomeriggio di oggi nel Milanese, coinvolgendo sei centri commerciali. Si tratta dell’outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi, del Fiordaliso di Rozzano, delle Cupole di San Giuliano Milanese, del Bonola in via Quarenghi a Milano, del Carosello di Carugate e dell’Acquario di Vignate.