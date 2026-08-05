Brucia il Moregallo, ettari di bosco in fumo
Rogo attivo da ieri nel Lecchese: morti numerosi animali selvatici, indagini sulle cause
LECCO - È pesante il bilancio dell’incendio attivo da ieri pomeriggio sulle pendici del monte Moregallo, di fronte a Lecco. Molti gli ettari di bosco andati in fumo, ancora da quantificare con precisione, e numerosi gli animali selvatici morti, in particolare mufloni e altri ungulati.
Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa questa sera, la conta dei danni è ancora difficile, ma si prospetta già significativa. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la giornata odierna, con i Canadair impegnati senza sosta nel tentativo di contenere il rogo.
Restano in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella di un mozzicone di sigaretta, mentre al momento si tende a escludere l’origine dolosa.Non risultano al momento minacciati i centri abitati più vicini, che sono considerati in sicurezza. Le operazioni di monitoraggio e spegnimento proseguono.
#Lecco,#vigilidelfuoco impegnati da ieri per un incendio boschivo a Valmadrera. In azione anche un Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale [#5agosto 10:15] pic.twitter.com/f3D8NLqDd7— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 5, 2026