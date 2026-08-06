Una fuoriuscita di petrolio minaccia una riserva naturale
L'allarme lanciato da Greenpeace. Il greggio era trasportato da una nave sospettata di essere parte della "flotta fantasma" di Mosca
MASCATE - Greenpeace e l'Ong olandese Pax hanno lanciato l'allarme per un'imminente catastrofe ambientale dopo una fuoriuscita di petrolio al largo della costa di una riserva naturale in Oman.
Il petrolio era trasportato da una nave sospettata di far parte della "flotta fantasma" russa. La petroliera è stata danneggiata da tre esplosioni di origine incerta il 6 giugno, ha riferito la società di sicurezza marittima Vanguard, e l'acqua ha allagato la plancia di comando e la sala pompe, mettendo fuori uso il motore e il timone.
Immagini satellitari verificate dall'agenzia Afp mostrano una grande chiazza che sembra corrispondere a una perdita di petrolio da una nave che è rimasta incagliata per oltre un mese vicino all'isola di al-Qibliyah, al largo della costa meridionale dell'Oman. Quest'area è lontana dallo strategico Stretto di Hormuz, dove le petroliere sono state attaccate negli ultimi mesi nel contesto della guerra in Medio Oriente.
La nave responsabile della perdita potrebbe essere la Caroline Bezengi, soggetta a sanzioni britanniche da febbraio, che l'11 maggio ha caricato un milione di barili di petrolio greggio presso il terminal russo di Sheskharis, sul Mar Nero. Era ancora in fase di carico quando è stato registrato l'ultimo segnale un mese dopo.
Diversi esperti mettono regolarmente in guardia dal rischio di sversamenti di petrolio rappresentato dalla "flotta fantasma" russa, composta da petroliere spesso obsolete, che il Paese utilizza per eludere le sanzioni occidentali imposte dalla guerra in Ucraina e per esportare petrolio greggio essenziale per l'economia nazionale.