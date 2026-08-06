Una fuoriuscita di petrolio minaccia una riserva naturale

Il petrolio era trasportato da una nave sospettata di far parte della "flotta fantasma" russa. La petroliera è stata danneggiata da tre esplosioni di origine incerta il 6 giugno, ha riferito la società di sicurezza marittima Vanguard, e l'acqua ha allagato la plancia di comando e la sala pompe, mettendo fuori uso il motore e il timone.