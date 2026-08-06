«Non stiamo negoziando con gli Usa, solo con l'Oman»

«L'affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa», ha dichiarato in un'intervista televisiva. «Non ci sono stati negoziati», ha aggiunto Gharibabadi, riconoscendo però che Teheran ha ricevuto messaggi dagli Usa sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti.

Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di «ottimi colloqui» in corso con Teheran.